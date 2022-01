VIDEO Corinne Suter vince la discesa di Garmisch | la svizzera a -69 da Sofia Goggia in Coppa del Mondo

(Di sabato 29 gennaio 2022)ha vinto lalibera di-Partenkirchen, prova valida per ladel2021-2022 di sci alpino. Laha confermato il pronostico della vigilia sulle nevi tedesche, sfruttando l’assenza di tante avversarie, che hanno preferito disertare l’appuntamento visto che manca soltanto una settimana alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’elvetica, scesa col pettorale numero 7, ha fermato il cronometro su 1:40.74 e ha preceduto di ben 51 centesimi la connazionale Jasmine Flury. A completare il podio di giornata è stata l’austriaca Cornelia Huetter, attaradata di 78 centesimi. Buon quinto posto per la nostra Nadia Delago, a 85 centesimi dalla vincitrici e ad appena sette centesimi dal terzo posto. Giornata difficile per Elena Curtoni e ...

Corinne Suter ha vinto la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La svizzera ha confermato il pronostico della vigilia sulle nevi tedesc ...Nicol Delago stava disputando un'ottima discesa prima di cadere. Grande spavento per Nicol Delago durante la discesa di Garmisch, poi vinta dalla svizzera Corinne Suter.