Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 18:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE, IN DIREZIONE CENTRO LA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, VERSO IL RACCORDO ANCHE LA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE NOTIZIE A Roma LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO E’ GIUNTA ANZITEMPO A DESTINAZIONE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO, CONTESTUALMENTE I BUS DI LINEA SONO TORNATI SUI PERCORSI ORIGINARI INFINE, RICORDIAMO LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI OGGI E DOMANI, IL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)DEL 29 GENNAIOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE, IN DIREZIONE CENTRO LA PONTINA DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA, VERSO IL RACCORDO ANCHE LA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE ALA MANIFESTAZIONE CON CORTEO E’ GIUNTA ANZITEMPO A DESTINAZIONE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO, CONTESTUALMENTE I BUS DI LINEA SONO TORNATI SUI PERCORSI ORIGINARI INFINE, RICORDIAMO LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI OGGI E DOMANI, IL ...

TGEUR24 : RT @romaatac1: ??#Roma #RomaSud #Ardeatino #Montagnola #atac - ??Problemi di viabilità in via dell'Annunziatella, deviata la linea #autobus7… - romaatac1 : ??#Roma #RomaSud #Ardeatino #Montagnola #atac - ??Problemi di viabilità in via dell'Annunziatella, deviata la linea… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione San Giovanni, rimosso il restringimento di carreggiata altezza viale Somalia. - romamobilita : #Roma Problemi di #viabilità in via dell'Annunziatella, la linea 716, direzione Teatro Marcello, da via Ballarin de… - InfoAtac : #Info #Atac -Linea 716, direzione Teatro Marcello, da Via Ballarin, devia in via Giangiacomo, via Cerbara, via Tomm… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Stop a soste e fermate selvagge; al via in alcune zone della città il sistema Targa System contro le infrazioni ... con i conseguenti disagi per il transito dei bus e per la viabilità". Nelle zone della città ... i pannelli sono posizionati nelle zone attualmente interessate dal sistema in via Alberoni - via Roma, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 1120 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI A ROMA ...

