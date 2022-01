Verso il bis di Mattarella al Quirinale. L'unica incognita è Meloni (Di sabato 29 gennaio 2022) Il deputato del M5s Sergio Battelli al Foglio lo disse già due giorni fa, dopo il quarto scrutinio. "Il nome di Sergio Mattarella sulle schede è un segnale anche per il presidente: il Parlamento lo sta ancora chiamando". D’altronde l’attuale capo dello stato aveva cominciato sin dalla prima chiama a ricevere i voti di chi desiderava mandare un messaggio ai propri leader: vogliamo stabilità. Dopo giorni di trattative mancate, alleanze variabili e nomi bruciati, quella che sembrava una mossa disperata di chi temeva che la corsa al Colle precipitasse pericolosamente Verso una fine anticipata della legislatura, è diventata sempre di più una qualcosa di molto più concreto. Al sesto scrutinio ieri Mattarella ha raccolto 336 voti nonostante Pd e M5s avessero dato indicazione di votare scheda bianca. Stamattina dopo il rinvio dei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Il deputato del M5s Sergio Battelli al Foglio lo disse già due giorni fa, dopo il quarto scrutinio. "Il nome di Sergiosulle schede è un segnale anche per il presidente: il Parlamento lo sta ancora chiamando". D’altronde l’attuale capo dello stato aveva cominciato sin dalla prima chiama a ricevere i voti di chi desiderava mandare un messaggio ai propri leader: vogliamo stabilità. Dopo giorni di trattative mancate, alleanze variabili e nomi bruciati, quella che sembrava una mossa disperata di chi temeva che la corsa al Colle precipitasse pericolosamenteuna fine anticipata della legislatura, è diventata sempre di più una qualcosa di molto più concreto. Al sesto scrutinio ieriha raccolto 336 voti nonostante Pd e M5s avessero dato indicazione di votare scheda bianca. Stamattina dopo il rinvio dei ...

Advertising

SarnoRaffaele : RT @claudiovelardi: Si va al Mattarella bis? Nel caso, risparmiamoci le giaculatorie sul 'fallimento della politica'. Il Parlamento 2018 è… - divanomat : e comunque per la seconda volta in pochi mesi avevano la possibilità di fare un passo verso il progresso (prima ddl… - mludodc : RT @Libero_official: #Draghi e #Salvini si sentono al telefono. Per il #Quirinale2022 si va verso un #MattarellaBis. Il #centrodestra si sp… - ardigiorgio : Mentana “da una spinta che è arrivata dal basso si va verso Mattarella bis”’ - ABalestrieri : RT @ilfoglio_it: Si va verso il #Mattarella bis per il #Quirinale, un consenso sempre più trasversale. Con un'eccezione, Meloni: 'Salvini p… -