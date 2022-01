Veronica Perseo torna a “Tali e Quali”: anticipazioni di sabato 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) Veronica Perseo torna a “Tali e Quali”: ecco le anticipazioni di sabato 29 gennaio sabato 29 gennaio, Veronica Perseo torna a “Tali e Quali”, programma spin off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. I migliori talenti dell’edizione di quest’anno sfideranno in una finalissima la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019 grazie alla sua magistrale imitazione di Lady Gaga in “Shallow”. Veronica Perseo è attualmente in radio con “RICOMINCIO DA ME” (https://bfan.link/ricomincio-da-me), brano scritto con Marcello Balestra e Marco ... Leggi su 361magazine (Di sabato 29 gennaio 2022)a “”: ecco ledi2929a “”, programma spin off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. I migliori talenti dell’edizione di quest’anno sfideranno in una finalissima la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019 grazie alla sua magistrale imitazione di Lady Gaga in “Shallow”.è attualmente in radio con “RICOMINCIO DA ME” (https://bfan.link/ricomincio-da-me), brano scritto con Marcello Balestra e Marco ...

