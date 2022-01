Verona | il volantino della «palestra di fascismo» nel Giorno della Memoria? Spunta l’autore dello “scherzo”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il sindaco veronese Federico Sboarina è tornato sulla vicenda delche annunciava l’apertura di una «di», distribuito nelle cassette delle lettere di alcuni palazzi nel quartiere di Borgo Trento. «La vicenda del presuntosi è sgonfiata e, come avevo già detto, si tratta di una goliardata», ha detto Sboarina. «Ma per qualcuno è stata l’occasione per far partire la solita gogna su».«provocazione» (messa in pratica poche ore primaGiornatadelle vittimeShoah) si era giustificato dicendo di averlo fatto per denunciare la proliferazione dei gruppi ...

...vicenda del presuntosi è sgonfiata e, come avevo già detto, si tratta di una goliardata", ha detto Sboarina. "Ma per qualcuno è stata l'occasione per far partire la solita gogna su"....per denunciare il clima fascista che c'è in città" ) del nostro giornale all'autore del... Il bene disi fa con l'amministrazione seria e non con una bassa politica fatta di attacchi ...Il sindaco Sboarina: «Chi, con scellerato tempismo, ha fatto strumentalmente da amplificatore a una "bufala" di cattivo gusto ha gettato fango sulla città. Almeno chieda scusa» ...– “Arcobaleno nero – la prima palestra di fascismo di Verona”: questo il titolo di un volantino apparso in questi giorni a Verona, che annuncia la nascita di un luogo di aggregazione fascista nel quar ...