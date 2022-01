“Verissimo”, tutti gli ospiti del weekend 29 e 30 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) Come ogni weekend, ritorna il doppio appuntamento con “Verissimo”, il salotto pomeridiano di Canale 5 in onda sabato 29 gennaio, alle ore 16.30 e domenica 30 gennaio, eccezionalmente alle 15.30 Verissimo, tra gli ospiti del doppio appuntamento del 29 e 30 gennaio Manuel Bortuzzo Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Melissa Satta, la simpatia di Pino Insegno e il talento e la vita di Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. E ancora, per la prima volta a Verissimo il wedding planner Enzo Miccio e il racconto dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari. Domenica a Verissimo: un vero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Come ogni, ritorna il doppio appuntamento con “”, il salotto pomeridiano di Canale 5 in onda sabato 29, alle ore 16.30 e domenica 30, eccezionalmente alle 15.30, tra glidel doppio appuntamento del 29 e 30Manuel Bortuzzo Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Melissa Satta, la simpatia di Pino Insegno e il talento e la vita di Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. E ancora, per la prima volta ail wedding planner Enzo Miccio e il racconto dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari. Domenica a: un vero ...

