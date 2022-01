Verissimo | anticipazioni sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Quando arriva il weekend per il pubblico di Canale 5 vuol dire che sta per tornare, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana saranno tantissimi glidi Silvia Toffanin, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.29: chigli29nel talk show di Silvia Toffanin arriverà Melissa Satta, pronta a raccontarsi. Ma non solo. Ci sarà la simpatia di Pino Insegno e il talento e la vita di Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio dedicato alle storie di C’è Posta per Te e questa settimana ci sarà quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. E ancora, per la ...