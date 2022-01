Verissimo anticipazioni | cambia tutto | ecco cosa succede

Leggi su formatonews

(Di sabato 29 gennaio 2022) Vediamo insieme cherà per quanto riguarda il super amato programma condotto da Silvia Toffanin. Nella giornata di oggi andrà in onda un nuovo appuntamento per quanto riguarda il super seguito. Ma nonsarà come sempre, anzi, vediamo insieme chee sopratper quale motivo. Anche questa settimana è stato confermato il doppio appuntamento per quanto riguarda il programma super amato e seguito del pomeriggio di Canale 5.però arrivare la novità, infatti per quanto riguarda l’appuntamento di domenica 30orario di messa in onda. LEGGI ANCHE —> Doc – Nelle tue mani ...