Venti di guerra tra Usa e Cina a 36mila km dalla Terra (Di sabato 29 gennaio 2022) I satelliti nell’orbita geostazionaria a 36000 chilometri di altezza da Terra sono strategici per l’economia mondiale e per la difesa e sicurezza globali. A quell’altezza un satellite artificiale ha una velocità orbitale di 3 km/s e un periodo di rivoluzione pari a quello della rotazione terrestre, di conseguenza sembra restare sempre fisso su un punto del pianeta sottostante. Ciò consente a una stazione terrestre di avere una trasmissione stabile senza dover muovere le antenne di puntamento. Inoltre, un singolo satellite geostazionario può osservare un terzo dell’intero globo terrestre, quindi posizionandone tre a 120 gradi di distanza tra loro, tutto il pianeta è controllabile. Ecco perché quest’orbita è strategica per il monitoraggio climatico, per le comunicazioni e per la sorveglianza.I satelliti geostazionariI satelliti geostazionari sono uno strumento ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) I satelliti nell’orbita geostazionaria a 36000 chilometri di altezza dasono strategici per l’economia mondiale e per la difesa e sicurezza globali. A quell’altezza un satellite artificiale ha una velocità orbitale di 3 km/s e un periodo di rivoluzione pari a quello della rotazione terrestre, di conseguenza sembra restare sempre fisso su un punto del pianeta sottostante. Ciò consente a una stazione terrestre di avere una trasmissione stabile senza dover muovere le antenne di puntamento. Inoltre, un singolo satellite geostazionario può osservare un terzo dell’intero globo terrestre, quindi posizionandone tre a 120 gradi di distanza tra loro, tutto il pianeta è controllabile. Ecco perché quest’orbita è strategica per il monitoraggio climatico, per le comunicazioni e per la sorveglianza.I satelliti geostazionariI satelliti geostazionari sono uno strumento ...

Advertising

vaticannews_it : #28gennaio 'L’ecumenismo come via di #pace, la preghiera come sostegno contro i venti di guerra in #Ucraina e del c… - sole24ore : ?? Venti di guerra sul grano: il prezzo risale, si teme per l’export di Mosca e Kiev. ?? Con l’invasione della Crim… - TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - UBrignone : RT @sole24ore: ?? Venti di guerra sul grano: il prezzo risale, si teme per l’export di Mosca e Kiev. ?? Con l’invasione della Crimea nel 20… - Rossana86448038 : RT @sole24ore: ?? Venti di guerra sul grano: il prezzo risale, si teme per l’export di Mosca e Kiev. ?? Con l’invasione della Crimea nel 20… -