Venezia, per l’attacco spunta Maja: la situazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Venezia sta cercando un attaccante da inserire in rosa, oltre a Lapadula piace anche Maya del Bordeaux: la situazione Non solo Lapadula per l’attacco del Venezia. I lagunari stanno lavorando in questi giorni per consegnare un rinforzo a Zanetti. Piace anche Maya, attaccante del Bordeaux. Il giocatore non sarebbe convinto e preferirebbe la Premier League: Birmingham e Blackburn Rovers avrebbero chiesto info. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilsta cercando un attaccante da inserire in rosa, oltre a Lapadula piace anche Maya del Bordeaux: laNon solo Lapadula perdel. I lagunari stanno lavorando in questi giorni per consegnare un rinforzo a Zanetti. Piace anche Maya, attaccante del Bordeaux. Il giocatore non sarebbe convinto e preferirebbe la Premier League: Birmingham e Blackburn Rovers avrebbero chiesto info. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UffiziGalleries : Una veduta del fiume Arno dal Ponte Santa Trinita per fare gli auguri a #BernardoBellotto, nato a #Venezia il… - forumJuventus : Chissà se l'AIA si scuserà col Venezia per le decisioni opposte su #Modolo e #Dzeko! ?? Tra rigori generosi, altri c… - sportface2016 : +++Presidente #Venezia: 'Abbiamo cinque positivi nella lista dei 25, andiamo a Milano per giocare e rispettare le regole'+++ #InterVenezia - CalcioNews24 : Nuovo nome per l'attacco del #Venezia ?? - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #29gennaio 1527, #Venezia: per porre fine al disordine in materia di stampa, il Consiglio dei Dieci vieta “la pubblica… -