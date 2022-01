Variante Omicron 2, Vaia: “Non deve spaventarci” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Variante “Omicron 2 è gemella di Omicron”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Spallanzani Francesco Vaia, a margine della cerimonia per i due anni dal ricovero della coppia cinese, i primi due casi di Covid diagnosticati in Italia. “L’abbiamo sequenziata da più di un mese ma non ci sembrava il caso di creare allarmismi. Non deve spaventarci perché è uguale a Omicron”. “Oggi siamo a buonissimo punto – ha aggiunto – Pensiamo sia arrivato il momento di mitigare le misure, lo strumento vaccino ci permette di dire che la partita è quasi finita. Ma dobbiamo vaccinare in tutto il mondo, a partire dall’Africa, ed aggiornare ai vaccini. Dobbiamo arrivare a una dose di richiamo annuale. La Variante Omicron assume il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La2 è gemella di”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Spallanzani Francesco, a margine della cerimonia per i due anni dal ricovero della coppia cinese, i primi due casi di Covid diagnosticati in Italia. “L’abbiamo sequenziata da più di un mese ma non ci sembrava il caso di creare allarmismi. Nonperché è uguale a”. “Oggi siamo a buonissimo punto – ha aggiunto – Pensiamo sia arrivato il momento di mitigare le misure, lo strumento vaccino ci permette di dire che la partita è quasi finita. Ma dobbiamo vaccinare in tutto il mondo, a partire dall’Africa, ed aggiornare ai vaccini. Dobbiamo arrivare a una dose di richiamo annuale. Laassume il ...

