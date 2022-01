Valli bergamasche, servizio di trasporto pubblico efficace? “Mancano i fondi” (Di sabato 29 gennaio 2022) San Pellegrino Terme. A partire da domenica 30 gennaio, il servizio di trasporto pubblico nelle Valli bergamasche riprenderà a pieno regime. Dopo l’incontro di giovedì 27 gennaio, tra i rappresentati dell’Agenzia per il trasporto pubblico Locale di Bergamo e le Comunità Montane di Valle Brembana, Valle Seriana e Valle Imagna, l’Agenzia TPL di Bergamo comunica ufficialmente il ripristino delle corse festive, dopo la sospensione di domenica 16 e 23 gennaio. Corse che riguardano le seguenti linee: Bergamo-Boario, Bergamo-Sarnico, Bergamo-Clusone, Clusone-Valbondione, Clusone-Schilpario, Funivia Albino-Selvino, Bergamo-Piazza Brembana, Bergamo – S. Omobono. “La sospensione era stata decisa lo scorso 16 gennaio – ribadisce l’Agenzia TPL in una nota – a fronte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022) San Pellegrino Terme. A partire da domenica 30 gennaio, ildinelleriprenderà a pieno regime. Dopo l’incontro di giovedì 27 gennaio, tra i rappresentati dell’Agenzia per ilLocale di Bergamo e le Comunità Montane di Valle Brembana, Valle Seriana e Valle Imagna, l’Agenzia TPL di Bergamo comunica ufficialmente il ripristino delle corse festive, dopo la sospensione di domenica 16 e 23 gennaio. Corse che riguardano le seguenti linee: Bergamo-Boario, Bergamo-Sarnico, Bergamo-Clusone, Clusone-Valbondione, Clusone-Schilpario, Funivia Albino-Selvino, Bergamo-Piazza Brembana, Bergamo – S. Omobono. “La sospensione era stata decisa lo scorso 16 gennaio – ribadisce l’Agenzia TPL in una nota – a fronte ...

