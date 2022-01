Valentina Dallari racconta il dramma dell’anoressia | “Mi ha trasformata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) La ex tronista di Uomini e Donne,, hato il calvario vissuto lo scorso anno, quando ha lottato contro l’anoressia e un profondo malessere interiore.ha trascorso un periodo in un centro specializzato ma ora è guarita, è tornata più forte di prima e ha deciso dire quanto questa esperienza sia stata dura, anche per gli inqualificabili attacchi subiti sul web nei mesi più duri. La cosa che mi ha fatto male, più che le critiche iniziali, è stato il fatto che mi criticavano quando ero già malata. Poi quando sono guarita mi hanno detto che ero ingrassata troppo. Le critiche ci stanno, ma all’epoca mi facevano tanto male. Sono state devastanti. Mi sentivo già a disagio con me stessa, ed essendo malata non mi esponevo. Non mettevo foto in bikini. Nonostante ...