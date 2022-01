Valentina Dallari e l' anoressia | ' Pesavo 37 kg | stavo per morire'

(Di sabato 29 gennaio 2022) ospite di , rivela la sua battaglia contro l'. La 28enne dj ed ex tronista di Uomini e Donne si racconta a Silvia Toffanin . Leggi anche > 'Tutto è iniziato quando avevo già una certa popolarità. Non ...

Ricordo che se cucinavo, ovviamente per qualcun altro, poi tendevo a buttare quel cibo perché vederlo mi metteva ansia' - spiega- 'A salvarmi è stata mia sorella, che è infermiera ...si è svelata senza filtri a Verissimo , confidandosi con Silvia Toffanin , in un'intervista intensa e profonda. Per anni l'ex tronista di Uomini e Donne classe 1993 è stata in preda ...L'ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata a ruota libera nel salotto di Canale Cinque: l'incubo anoressia e gli ex ...Valentina Dallari ospite a Verissimo fa una confessione sui genitori: "Forse la mia malattia ci ha avvicinati" Silvia Toffanin ha da poco finito di ...