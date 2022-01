Valentina Dallari | chi sono tutti gli ex | “Meglio da sola che male accompagnata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022)davvero scioccanti le confessioni fatte su Instagram dal rapper Junior Cally, conosciuto al mondo del gossip non solo per via della maschera di ferro con cui si presentò al Festival di Sanremo qualche anno fa, ma anche per l’intensa storia d’amore con l’ex tronista. In una Instagram Story,ha avuto uno sfogo ben preciso sugli ex. Ha fatto riferimento a Facebook e ai noti “ricordi” che vengono presentati ad ogni utente ogni giorno. Ebbene, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: Comunque ogni mattina ormai mi viene l’angoscia ad accedere su Facebook consti ricordi… Uno è felice, lo apre senza pensieri e niente, mazzata nei denti… Da Uomini e Donne era uscita con Andrea Melchiorre, ma la relazione è finita dopo pochi mesi. ...