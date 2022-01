Vaccino, sabato mattina in Bergamasca oltre mille somministrazioni tra i 5 e gli 11 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono oltre mille, 1014 per la precisione, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che nella mattinata di sabato (29 gennaio) e fino alle 13.30 hanno ricevuto il Vaccino contro il Covid. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, in 250 l’hanno ricevuto al Centro Universitario Sportivo Bergamo, in 192 al Palasettembre di Chiuduno, in 76 al Palaspirà di Spirano, in 118 al Palazzetto dello sport di Clusone, in 242 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e in 136 all’Hub pediatrico di Treviglio. “Vaccinare i bambini è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d’età è esclusa – le parole di Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia – , per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono, 1014 per la precisione, i bambini tra i 5 e gli 11che nellata di(29 gennaio) e fino alle 13.30 hanno ricevuto ilcontro il Covid. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, in 250 l’hanno ricevuto al Centro Universitario Sportivo Bergamo, in 192 al Palasettembre di Chiuduno, in 76 al Palaspirà di Spirano, in 118 al Palazzetto dello sport di Clusone, in 242 all’ospedale Papa Giovdi Bergamo e in 136 all’Hub pediatrico di Treviglio. “Vaccinare i bambini è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d’età è esclusa – le parole di Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia – , per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa ...

