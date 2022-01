Usa: in arrivo tempesta di neve, allerta per 75 milioni persone per il “bomb cyclone” (Di sabato 29 gennaio 2022) Emergenza maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti: 75 milioni di americani sono in allerta per l’atteso ‘bomb cyclone‘ che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston nelle prossime ore. Migliaia di voli sono già stati cancellati: Delta ne ha fermati almeno 750 voli previsti per sabato, mentre lo scalo di Boston ne ha annullati oltre 2.000. Proprio la capitale del Massachusetts è una delle città che dovrebbe essere più colpita dalla tempesta. Ma anche gli stati di New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza in vista della massiccia tempesta di neve che si sta avvicinando. Solo a New York i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri di neve con venti fino a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Emergenza maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti: 75di americani sono inper l’atteso ‘‘ che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston nelle prossime ore. Migliaia di voli sono già stati cancellati: Delta ne ha fermati almeno 750 voli previsti per sabato, mentre lo scalo di Boston ne ha annullati oltre 2.000. Proprio la capitale del Massachusetts è una delle città che dovrebbe essere più colpita dalla. Ma anche gli stati di New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza in vista della massicciadiche si sta avvicinando. Solo a New York i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri dicon venti fino a ...

Advertising

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - GiaPettinelli : Usa: in arrivo tempesta di neve, allerta per 75 milioni persone - Ticinonline : In arrivo una tempesta di neve sulla costa orientale degli Stati Uniti #usa #statiuniti #neve #meteo - NuovoSud : Usa, in arrivo tempesta di neve: 75.000 persone in allerta - iconanews : Usa: in arrivo tempesta di neve, allerta per 75 milioni persone -