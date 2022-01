Uomini e Donne: Tara Gabrieletto, ecco chi è il suo fidanzato famoso (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Cristian Galella Tara di Uomini e Donne di nuovo feliceNuovo amore per Tra Gabrieletto? A quanto pare sembra proprio di si. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver archiviato il suo matrimonio con Cristian Galella sembra sia di nuovo felice e questa volta accanto ad un calciatore. Per alcuni anni, l’ex coppia del dating show di Maria De Filippi ha incuriosito il pubblico tanto che ancora a distanza di anni sono ancora molto amati. Ma chi è il nuovo fortunato che fa parte della vita della Gabrieletto? Chi è il nuovo fidanzato di Tara Gabrieletto? Il nuovo ... Leggi su formatonews (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Cristian Galelladidi nuovo feliceNuovo amore per Tra? A quanto pare sembra proprio di si. La giovane ex corteggiatrice di, dopo aver archiviato il suo matrimonio con Cristian Galella sembra sia di nuovo felice e questa volta accanto ad un calciatore. Per alcuni anni, l’ex coppia del dating show di Maria De Filippi ha incuriosito il pubblico tanto che ancora a distanza di anni sono ancora molto amati. Ma chi è il nuovo fortunato che fa parte della vita della? Chi è il nuovodi? Il nuovo ...

