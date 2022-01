Una vita anticipazioni: Genoveva accusata di doppio omicidio (Di sabato 29 gennaio 2022) Una vita anticipazioni, Genoveva accusata di doppio omicidio: ancora tormenti per la dark lady di Acaçias, cosa succede. Una vita, Genoveva di nuovo accusata di omicidio?Le prossime trame di Una vita avranno sicuramente di nuovo come protagonista Genoveva, che da quando è entrata in scena ha dato modo di sviluppare tantissime storie. Dopo essere uscita dal carcere, la dark lady è tornata ad Acaçias ed è prontissima a vendicarsi di Felipe, che dal canto suo non vuole arrendersi alla situazione; c’è ancora qualche speranza di fargli fare i conti con la giustizia? Ecco cosa succede prossimamente. Una vita anticipazioni, ... Leggi su formatonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Unadi: ancora tormenti per la dark lady di Acaçias, cosa succede. Unadi nuovodi?Le prossime trame di Unaavranno sicuramente di nuovo come protagonista, che da quando è entrata in scena ha dato modo di sviluppare tantissime storie. Dopo essere uscita dal carcere, la dark lady è tornata ad Acaçias ed è prontissima a vendicarsi di Felipe, che dal canto suo non vuole arrendersi alla situazione; c’è ancora qualche speranza di fargli fare i conti con la giustizia? Ecco cosa succede prossimamente. Una, ...

Advertising

mauroberruto : Almeno una volta nella vita bisogna andare a vedere con i propri occhi che cosa c’era al fondo di quei binari, perc… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - sacarveralex : con lui esce proprio la parte più cattiva e stronza di me ma sinceramente lui non si è mai fatto scrupoli a trattar… - piperita_s : RT @Pettenedda1: Se il gp venisse tolto domani, sarebbe comunque una sconfitta, perché nessuno pagherà per quello che ci hanno fatto. Pers… -