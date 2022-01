Una nuova stella variabile nella costellazione del Cefeo: la scoperta degli Astrofili di Palidoro (Di sabato 29 gennaio 2022) Fiumicino – Nuovo interessante traguardo per il Gruppo Astrofili Palidoro, l’associazione di astronomia e divulgazione sul litorale Romano. nella costellazione del Cefeo a 13.500 anni luce da noi, nei pressi della Nebulosa Wizard, è stata scoperta una nuova stella variabile, cioè una stella la cui luminosità varia nel tempo e tale variazione può essere generata per diversi motivi. Nel caso di “MaCoMP V1” (questo è il nome dell’oggetto scoperto) si tratta di una gigante rossa che ha mostrato ai telescopi del Gruppo Astrofili Palidoro una variazione in 24 giorni 18 ore e 14 minuti. Questo tempo così lungo ha reso molto difficoltosa l’individuazione, infatti il risultato ottenuto è frutto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Fiumicino – Nuovo interessante traguardo per il Gruppo, l’associazione di astronomia e divulgazione sul litorale Romano.cozione dela 13.500 anni luce da noi, nei pressi della Nebulosa Wizard, è statauna, cioè unala cui luminosità varia nel tempo e tale variazione può essere generata per diversi motivi. Nel caso di “MaCoMP V1” (questo è il nome dell’oggetto scoperto) si tratta di una gigante rossa che ha mostrato ai telescopi del Gruppouna variazione in 24 giorni 18 ore e 14 minuti. Questo tempo così lungo ha reso molto difficoltosa l’individuazione, infatti il risultato ottenuto è frutto ...

