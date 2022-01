Una buona notizia per l'Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) Con poche parole Matteo Renzi ha fotografato alla perfezione quanto accaduto: la rielezione di Sergio Mattarella è una sconfitta per i leader dei partiti ma una buona notizia per il Paese. Sette anni ... Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Con poche parole Matteo Renzi ha fotografato alla perfezione quanto accaduto: la rielezione di Sergio Mattarella è una sconfitta per i leader dei partiti ma unaper il Paese. Sette anni ...

Advertising

raffaellapaita : Dopo giorni di improvvisazioni e giochetti, confermare un grande Presidente come #Mattarella, già proposto da… - enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata - e in questo caso le buone notizie sono due! Grazie alle famiglie che hanno… - poliziadistato : Una buona serata dalle nostre Volanti a Reggio Emilia #essercisempre #29gennaio - Giusy15494191 : @RoRoi92375042 Chiaro il tuo concetto non fa una piega buona serata - OrtodiPalermo : Da una 'BUONA' idea abbiamo creato 'Orto di Palermo' per offrire a chi sa davvero apprezzare i sapori genuini, aute… -