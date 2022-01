Un talento multiforme e romantico tutto da scoprire

Leggi su iodonna

(Di sabato 29 gennaio 2022) Cantautrice raffinata e dal look androgino inconfondibile, Hu è in gara a Sanremo 2022 insieme al rapper Highsnob – il loro brano si chiama Abbi cura di te. Rivelazione dell’edizione 2021 della sezione Giovani – anche se non è riuscita ad accedere alle fasi finali –, l’artista ha colpito nel segno con uno stile unico fatto di brani urban e tentazioni elettroniche. Hu: ritratti e storia della polistrumentista guarda le foto Originaria delle Marche, classe 1994 (vero nome Federica Ferracuti) è tra le pochissime artiste nel panorama musicale italiano ad essere cantautrice, producer e polistrumentista. ...