Un posto al sole anticipazioni febbraio: Marina tentata dall’appello di Roberto (Di sabato 29 gennaio 2022) Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole si concentrano maggiormente sul triangolo amoroso: Fabrizio-Marina-Roberto. La signora Giordano, dopo un’accorata dichiarazione d’amore del tycoon Ferri, inizierà a scavare nelle profondità del suo cuore. E proprio questo percorso di ricerca interiore la porterà ad aprire gli occhi in merito ai sentimenti che nutre per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un posto al sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido Un posto al sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia Un posto al sole anticipazioni 11 ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Le trame delle prossime puntate di Unalsi concentrano maggiormente sul triangolo amoroso: Fabrizio-. La signora Giordano, dopo un’accorata dichiarazione d’amore del tycoon Ferri, inizierà a scavare nelle profondità del suo cuore. E proprio questo percorso di ricerca interiore la porterà ad aprire gli occhi in merito ai sentimenti che nutre per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal9 novembre: Espedito terrorizza Guido Unal10 novembre: Diego affronta Mattia Unal11 ...

Advertising

D4Sn0w : Non c’è che dire la strategia di Draghi ha fatto centro, Draghi chiede a Mattarella di tenergli in caldo il Quirina… - _cionass : Se facesse il discorso con gli occhiali da sole al posto della cravatta lo capirei - zazoomblog : Un posto al sole spoiler: Chiara schiava della droga - #posto #spoiler: #Chiara #schiava - luckystrike2030 : @borghi_claudio Il mondo non si ferma, la notte farà posto alla luce del sole e la vita, per noi cittadini, continu… - Marta54023970 : @rainbow20202020 io spero Invece che il fandom di jess si dimostri superiore al fandom tossico di sole,jess non ha… -