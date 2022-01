Umberto Orsini festeggia i 65 anni di carriera applauditissimo in tournée E che qui si racconta | dallo sciuscià di Novara a Luchino Visconti alle donne di una vita

Leggi su iodonna

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Sono sempre, disperatamente, alla ricerca di un insuccesso. Lo dico con civetteria, certo, ma con un fondo di verità: preferisco scegliere qualcosa che, sulla carta, non sia sicuro».Désolé, sarà per un’altra volta. Pour un oui ou pour un non (Per sì o per un no) – la pièce di Nathalie Sarraute, diretta da Pier Luigi Pizzi, infino a maggio – piace a critica e pubblico. Ci si appassiona al confronto tra due vecchi amici (con, c’è Franco Branciaroli) sui motivi del loro progressivo allontanamento, un confronto che parte come una disfida a colpi di sottigliezze semantiche per finire in un gioco al massacro.con Franco Branciaroli (foto Amati Bacciardi). Leggi anche › Teatro, danza e mostre: quel ...