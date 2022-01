Ucraina, gli italiani residenti e la vita nei giorni dell'escalation della crisi: 'Andiamo avanti con la routine. Timori? Per il futuro ... (Di sabato 29 gennaio 2022) "Leggo il meno possibile le notizie: la dialettica dell'informazione da due anni a questa parte è puro allarmismo e questo naturalmente genera ansia e inquietudine . Personalmente continuo a lavorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) "Leggo il meno possibile le notizie: la dialettica'informazione da due anni a questa parte è puro allarmismo e questo naturalmente genera ansia e inquietudine . Personalmente continuo a lavorare ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Il quadro macroeconomico negativo (rialzo tassi Fed, inflazione, incertezze legate alla pandemia, tensioni in Ucrai… - Agenzia_Ansa : Lavrov: 'La Nato e gli Usa non rispondono su questione principale'. Il ministro degli Esteri russo dice che il 'dia… - ilriformista : Gli imprenditori italiani alla corte dello zar #Putin, nel bel mezzo del caos #Ucraina, dimostra il cinismo, la sub… - Keanu_Kian : RT @DomizziLuca: #RussiaUkraine..Gli USA stanno inviando massicce quantità di GAS verso l Europa...poiché secondo loro, PUTIN con il poss… - BrunoCaputo7 : RT @watohal: È vero, il conflitto in ucraina non è inevitabile, basta che gli usa non abbiano grande desiderio e necessità di fare un altra… -