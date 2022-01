Ucraina, gli italiani residenti e la vita nei giorni dell’escalation della crisi: “Andiamo avanti con la routine. Timori? Per il futuro economico” (Di sabato 29 gennaio 2022) Paura sì, e tanta. Panico no, non ancora. Gli italiani residenti in Ucraina seguono naturalmente con estrema preoccupazione l’escalation della crisi ma per adesso rimangono lì, in attesa di capire l’evolversi della situazione. “Vivo a Kharkiv, nell’est del Paese, da 15 anni”, racconta Marco Cirulli, interprete romano e fino a prima della pandemia consulente per varie start up. “Continuiamo a fare le cose di tutti i giorni, ma con un occhio costante su internet e alle breaking news. Per ora l’atmosfera è calma ma non abbiamo idea di come sarà il domani. Io penso che nemmeno Putin abbia chiaro nella sua testa l’obiettivo da raggiungere ma di certo non rinuncerà a fare l’interesse suo e della Russia qui in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Paura sì, e tanta. Panico no, non ancora. Gliinseguono naturalmente con estrema preoccupazione l’escalationma per adesso rimangono lì, in attesa di capire l’evolversisituazione. “Vivo a Kharkiv, nell’est del Paese, da 15 anni”, racconta Marco Cirulli, interprete romano e fino a primapandemia consulente per varie start up. “Continuiamo a fare le cose di tutti i, ma con un occhio costante su internet e alle breaking news. Per ora l’atmosfera è calma ma non abbiamo idea di come sarà il domani. Io penso che nemmeno Putin abbia chiaro nella sua testa l’obiettivo da raggiungere ma di certo non rinuncerà a fare l’interesse suo eRussia qui in ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Il quadro macroeconomico negativo (rialzo tassi Fed, inflazione, incertezze legate alla pandemia, tensioni in Ucrai… - Agenzia_Ansa : Lavrov: 'La Nato e gli Usa non rispondono su questione principale'. Il ministro degli Esteri russo dice che il 'dia… - ilriformista : Gli imprenditori italiani alla corte dello zar #Putin, nel bel mezzo del caos #Ucraina, dimostra il cinismo, la sub… - giovannipommell : @ladyrosmarino Maccheee .Gli Italiani sono eunuchi .aumento benzine,aumento energia elettrica,aumento teste di c...… - desel_r : RT @michelegiorgio2: PODCAST.Per Alberto Negri, analista di affari internazionali, la Russia non intende attaccare l’Ucraina, come sostengo… -