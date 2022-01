Tv Talk, puntata oggi 29 gennaio 2022: ospiti (Di sabato 29 gennaio 2022) oggi, sabato 29 gennaio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 29 gennaio 2022 Nella quindicesima puntata, si parla di violenza giovanile nelle città, tema che ha invaso le cronache degli ultimi giorni: come viene raccontato questo fenomeno in tv? Con Francesco Specchia di Libero e Gene Gnocchi, poi, spazio al commento sulle “maratone quirinalizie” che hanno invaso i palinsesti questa settimana. Dopo gli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 29 gennaio 2022), sabato 29, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,29Nella quindicesima, si parla di violenza giovanile nelle città, tema che ha invaso le cronache degli ultimi giorni: come viene raccontato questo fenomeno in tv? Con Francesco Specchia di Libero e Gene Gnocchi, poi, spazio al commento sulle “maratone quirinalizie” che hanno invaso i palinsesti questa settimana. Dopo gli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi ...

