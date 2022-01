Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi non vuole Elisabetta Belloni al Colle? È ossessionato dai servizi segreti” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Renzi si appone alla Belloni al Colle? Credo che prima o poi ci spiegherà la sua ossessione per i servizi segreti. Tra l’altro a Natale 2020 incontrava un agente del Dis, Marco Mancini in un autogrill vicino Roma”. Così Marco Travaglio nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su Nove, ha commentato quanto scritto dal leader di Italia viva su Instagram a proposito di Elisabetta Belloni, la candidata, proposta da Salvini e Conte al ruolo di presidente della Repubblica: “L’idea che il capo dei servizi segreti in carica diventi presidente della Repubblica è per me inaccettabile. Si tratta di una deriva anti-istituzionale che non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “si appone allaal? Credo che prima o poi ci spiegherà la sua ossessione per i. Tra l’altro a Natale 2020 incontrava un agente del Dis, Marco Mancini in un autogrill vicino Roma”. Così Marconel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su, ha commentato quanto scritto dal leader di Italia viva su Instagram a proposito di, la candidata, proposta da Salvini e Conte al ruolo di presidente della Repubblica: “L’idea che il capo deiin carica diventi presidente della Repubblica è per me inaccettabile. Si tratta di una deriva anti-istituzionale che non ha ...

