Tottenham, Paratici ha solo obiettivi della Juventus: arrivano le accuse dalla tifoseria Spurs (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Tottenham vuole sparare gli ultimi botti di mercato, e per mera casualità oppure no, i due nomi sul taccuino di Paratici sono due giocatori della Juventus. Si tratta di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Il tutto ha iniziato a infastidire però i tifosi Spurs, Tottenham, che puntano il dito contro l’ex dirigente della Juve attraverso i social. L’ipotesi della doppia trattativa con i bianconeri non è andata giù ad alcuni fan degli Spurs, che accusano Paratici di non lavorare pensando al bene e al futuro del club inglese bensì per sistemare il bilancio juventino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilvuole sparare gli ultimi botti di mercato, e per mera casualità oppure no, i due nomi sul taccuino disono due giocatori. Si tratta di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Il tutto ha iniziato a infastidire però i tifosi, che puntano il dito contro l’ex dirigenteJuve attraverso i social. L’ipotesidoppia trattativa con i bianconeri non è andata giù ad alcuni fan degli, che accusanodi non lavorare pensando al bene e al futuro del club inglese bensì per sistemare il bilancio juventino. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - FBiasin : #Tottenham su #Kulusevski. La prima cosa buona di #Paratici per la #Juventus dopo tanto tempo. - GiovaAlbanese : #Paratici al lavoro per portare #Kulusevski al #Tottenham: ha il gradimento del calciatore. #Juventus #calciomercato - Assodispada : RT @Viglianesi_San: Fermiiiiiiiiiiiiiiiiii ?? Siamo stati sgamati..!!! #Paratici #Spurs #Juve #Tottenham #Bentancur #Kulusevsky https://… - riccardo_n10 : #Tottenham | Tifosi degli Spurs infuriati contro #Paratici per le trattative #Kulusevski e #Bentancur ?? -