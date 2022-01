Tomaso Trussardi parla del rapporto finito con Michelle. Su Eros: “Stia al suo posto” (Di sabato 29 gennaio 2022) Tomaso Trussardi ha raccontato del suo attuale rapporto con Michelle Hunziker, dopo la separazione, e in che rapporti è con la figlia di Michelle e Eros, Aurora Ramazzotti. Mentre su Eros ha detto: “Stia la suo posto” Poco più di una settimana fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la loro separazione. Adesso in un’intervista al Corriere della Sera spiega i motivi di questa decisione e parla anche del suo rapporto con la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti e di suo padre Eros. Su Michelle e la separazione ha detto: «Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 29 gennaio 2022)ha raccontato del suo attualeconHunziker, dopo la separazione, e in che rapporti è con la figlia di, Aurora Ramazzotti. Mentre suha detto: “la suo” Poco più di una settimana faHunziker hanno annunciato la loro separazione. Adesso in un’intervista al Corriere della Sera spiega i motivi di questa decisione eanche del suocon la figlia di, Aurora Ramazzotti e di suo padre. Sue la separazione ha detto: «Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ...

