Togliete il mio nome | il passo indietro di Casini

(Di sabato 29 gennaio 2022) L'ex presidente della Camera si sfila dalla corsa al Colle per lasciare spazio al bis di Mattarella

E dire che la mattinata si era aperta con grandi speranze: "Ilnome solo se unisce", aveva scandito Casini, il cui profilo entra e esce dal borsino dei papabili ormai da giorni. "Ilnome può ...Ilunico rifugio, ilposto sicuro. Non mi permettete più di allenarmi e giocare, e la cosa ... La libertà, però, a me, non la, e mai lo farete ".Roma, 29 gen. (askanews) - 'Io chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell'ambito delle ..."Chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a ...