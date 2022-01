Tifosi della Juventus sognano Milinkovic Savic: il serbo commenta il post di Vlahovic (Di sabato 29 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è da poco approdato nella Juventus e il suo post rilasciato su Instagram, ha infiammato la tifoseria bianconera, la quale ha voluto dargli il benvenuto con tanto di likes e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 29 gennaio 2022) Dusanè da poco approdato nellae il suorilasciato su Instagram, ha infiammato la tifoseria bianconera, la quale ha voluto dargli il benvenuto con tanto di likes e...

GiovaAlbanese : Le prime tre parole di #Vlahovic ai tifosi della #Juventus: 'Fino alla fine'. - Azzurri : ?? Sotto le feste i piccoli tifosi della #Nazionale hanno scritto delle lettere agli #Azzurri, appendendole all'albe… - capuanogio : E' curioso come un acquisto della #Juventus si sia trasformato in un processo a una squadra che nelle ultime 61 gio… - WhiteWidow_5050 : RT @poicipensa44: I laziali non se li cagano a Roma i tifosi della Roma ma pensano di essere considerati dai tifosi di una squadra di Milan… - roccaro01 : RT @GiovaAlbanese: Le prime tre parole di #Vlahovic ai tifosi della #Juventus: 'Fino alla fine'. -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi della Colombia, Cuadrado bacchetta i tifosi: 'Non si lanciano oggetti in campo' BARRANQUILLA (Colombia) - E' un Cuadrado stranito e preoccupato a commentare il comportamento dei tifosi colombiani dopo la sconfitta della nazionale contro il Perù , che fa slittare i Cafeteros al sesto posto in classifica nel girone di qualificazione ai Mondiali, potenzialmente fuori dalla ...

Gareth Bale, com'è diventato: la trasformazione delle sue gambe fa paura. Come sta veramente il gallese? ...di alcune foto che girano sul web in cui le sue gambe appaiono più magre e senza tono almeno della metà di quanto non fossero sei mesi fa. Il confronto fa davvero impressione, e secondo molti tifosi ...

Milan, Lazetic saluta i tifosi della Stella Rossa. E Kaka scherza sulla 22: "No pressure" TUTTO mercato WEB CABRAL, Al Basilea: "Dirvi addio è davvero difficile" Il nuovo centravanti della Fiorentina Arthur Cabral ha salutato, attraverso i canali ufficiali del Basilea, il club svizzero e i suoi sostenitori: “Vorrei ringraziare il club e voi tifosi ...

UFFICIALE, CABRAL È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA Adesso è ufficiale: la Fiorentina ha un nuovo centravanti. Si tratta di Arthur Cabral, attaccante ventitreenne che arriva dal Basilea. King Arthur, così soprannominato dai ...

