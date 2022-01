(Di sabato 29 gennaio 2022) Era una fredda giornata a Laquella del 21 dicembre scorso, vigilia della delicatissima sfida in trasferta a Napoli. Forse, però, peril clima era ancora più gelido. E non parliamo ovviamente solo dal punto di vista atmosferico, bensì anche dell’umore. Già, perché anche le strade della cittadina ligure sapevano che, a prescindere dal risultato, l’ex calciatore e allenatore del Genoa sarebbe stato rimosso dal suo incarico. I nomi dei papabili sostituti si sprecavano. Da Giampaolo a Pirlo, Venturato, Corini e Maran. Ma come diceva Paulo Coelho, quando non si ha nulla da perdere, si ottiene tutto. E così è accaduto ache, da, si è invece reso fautore della. La vittoria, ...

11contro11 : Thiago Motta: da spacciato alla rinascita dello #Spezia #Focus #SerieA #11contro11 - RM11ovic : @Elias_XVI Ibra Weah Rai Verratti Motta Thiago - melegrieco : @manuelameleleo9 Io due o tre anni prima che poi accadesse veramente sognai che Thiago Motta (all'epoca al Barca) sarebbe venuto all'Inter - Spezia_1906 : ?? Diversi ma simili ? Il confronto con la gestione precedente è sempre dietro l'angolo - marfan986 : @90ordnasselA 13 anni fa avevamo già preso per l’estate Thiago Motta e milito -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Motta

Virgilio Sport

I tre successi consecutivi hanno stabilizzato la posizione die quella dei calciatori, con la squadra che adesso ha otto punti sulla zona retrocessione. L'Udinese, invece, ha guardato ...... sono del tutto chiuse le porte per un eventuale ritorno di Eddie Salcedo a Milano: l'attaccante classe 2001, ad oggi in prestito allo Spezia, continuerà la sua carriera nel club diin ...Molto attive Sampdoria, Genoa e Salernitana. Il Cagliari si copre in difesa, e lo Spezia non tocca nulla per il momento ...Entro dopodomani si chiarirà il futuro di Aleksandar Kolarov, che è pronto a dire addio al calcio giocato. Salcedo intanto resterà allo Spezia ...