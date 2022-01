The Orbital Children, la recensione: un anime di pura fantascienza su Netflix (Di sabato 29 gennaio 2022) La nostra recensione di The Orbital Children, la nuova miniserie anime in sei episodi di Netflix, che dal 28 gennaio 2022 ci parla di un prossimo futuro in cui i social e le IA sono fondamentali per la vita dell'umanità. In questa recensione di The Orbital Children parleremo della nuova miniserie animata disponibile su Netflix dal 28 gennaio 2022. Annunciata per la prima volta al Netflix Festival Japan 2021 col titolo di Chiky?gai Sh?nen Sh?jo (Extra-Terrestrial Boys & Girls) non è stata indirizzata ovunque alla trasmissione in streaming, in patria, infatti, sarà trattata come un film diviso in due parti destinate alla sala cinematografica: la prima parte con la stessa data di uscita dello streaming e la seconda ... Leggi su movieplayer (Di sabato 29 gennaio 2022) La nostradi The, la nuova miniseriein sei episodi di, che dal 28 gennaio 2022 ci parla di un prossimo futuro in cui i social e le IA sono fondamentali per la vita dell'umanità. In questadi Theparleremo della nuova miniserie animata disponibile sudal 28 gennaio 2022. Annunciata per la prima volta alFestival Japan 2021 col titolo di Chiky?gai Sh?nen Sh?jo (Extra-Terrestrial Boys & Girls) non è stata indirizzata ovunque alla trasmissione in streaming, in patria, infatti, sarà trattata come un film diviso in due parti destinate alla sala cinematografica: la prima parte con la stessa data di uscita dello streaming e la seconda ...

Advertising

purplecaos : The Orbital Children mi sta piacendo un sacco ma sento che la seconda metà sarà piena di angst e morti, ho questa sensazione. - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Orbital Children, la recensione: un anime di pura fantascienza su Netflix - ShinjiVichingo : È passato in sordina ma oggi è uscito su netflix The Orbital Children, sono curiosissimo visto Denno Coil mi piacqu… - projectmanu : RT @AnimeClick: The Orbital Children e Blue Period doppiati in Italiano su Netflix - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: The Orbital Children e Blue Period doppiati in Italiano su Netflix -