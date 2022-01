Tentato omicidio, latitante rintracciato a Latina: era ricercato da 4 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) Latina – E’ finita la latitanza di un 21enne di origini romene che condannato per il reato di Tentato omicidio aggravato commesso, in concorso, nel febbraio del 2018, era ricercato dalle autorità romene in quanto si era sottratto volontariamente all’ordine di carcerazione. Grazie alla cooperazione internazionale ed allo scambio informativo interforze finalizzato a rintracciare l’uomo, i carabinieri di Latina hanno attivato un’intensa attività info-investigativa dando il via ad un vero e proprio screening del territorio per localizzare la possibile dimora del soggetto. Le ricerche hanno dato esito positivo. Il soggetto è stato rintracciato e accompagnato presso il comando carabinieri di Latina per gli adempimenti di rito. Accertata la sua identità attraverso i rilievi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– E’ finita la latitanza di un 21enne di origini romene che condannato per il reato diaggravato commesso, in concorso, nel febbraio del 2018, eradalle autorità romene in quanto si era sottratto volontariamente all’ordine di carcerazione. Grazie alla cooperazione internazionale ed allo scambio informativo interforze finalizzato a rintracciare l’uomo, i carabinieri dihanno attivato un’intensa attività info-investigativa dando il via ad un vero e proprio screening del territorio per localizzare la possibile dimora del soggetto. Le ricerche hanno dato esito positivo. Il soggetto è statoe accompagnato presso il comando carabinieri diper gli adempimenti di rito. Accertata la sua identità attraverso i rilievi ...

