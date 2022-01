Tennis, Toni Nadal: “Queste partite le vince chi ha più fame. Super coach di Sinner? La bacchetta magica non esiste” (Di sabato 29 gennaio 2022) La finale degli Australian Open 2022, che vedrà protagonisti lo spagnolo Rafael Nadal e il russo Daniil Medvedev, si avvicina sempre di più; il match, in programma domani mattina alle ore 9:30, assegnerà il primo Slam della stagione. In caso di vittoria di Nadal, sarebbe senz’altro uno Slam speciale e storico, il ventunesimo, obiettivo mancato sia a Roger Federer nel 2019 che a Novak Djokovic nello US Open dello scorso settembre. Interessante notare, inoltre, che fu proprio Medvedev a impedire a Djokovic di raggiungere il traguardo 21 Slam, e chissà che non possa fare lo stesso con Nadal. Lo zio del Tennista spagnolo, Toni Nadal, suo ex allenatore, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha riferito di non avere dubbi; domani Rafa ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 21 ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) La finale degli Australian Open 2022, che vedrà protagonisti lo spagnolo Rafaele il russo Daniil Medvedev, si avvicina sempre di più; il match, in programma domani mattina alle ore 9:30, assegnerà il primo Slam della stagione. In caso di vittoria di, sarebbe senz’altro uno Slam speciale e storico, il ventunesimo, obiettivo mancato sia a Roger Federer nel 2019 che a Novak Djokovic nello US Open dello scorso settembre. Interessante notare, inoltre, che fu proprio Medvedev a impedire a Djokovic di raggiungere il traguardo 21 Slam, e chissà che non possa fare lo stesso con. Lo zio delta spagnolo,, suo ex allenatore, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha riferito di non avere dubbi; domani Rafa ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 21 ...

