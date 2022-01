Tennis, Toni Nadal: 'Queste partite le vince chi ha più fame. Super coach di Sinner? La bacchetta magica non esiste' (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo zio del Tennista spagnolo, Toni Nadal , suo ex allenatore, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha riferito di non avere dubbi; domani Rafa ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 21 Slam: ' Penso proprio che questo ventunesimo Slam possa arrivare domani . Conosco ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo zio delta spagnolo,, suo ex allenatore, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha riferito di non avere dubbi; domani Rafa ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 21 Slam: ' Penso proprio che questo ventunesimo Slam possa arrivare domani . Conosco ...

