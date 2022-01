Tennis: Australian Open, a Kyrgios e Kokkinakis il titolo di doppio maschile (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - Delirio a Melbourne, che dopo il trionfo di Ashleigh Barty nel singolare femminile vive una serata di gloria grazie a Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, vincitori a sorpresa nel torneo di doppio maschile. Gli 'aussie' battono con il punteggio di 7-5, 6-4 i connazionali Matthew Ebden e Max Purcell. Una coppia Australiana torna così a vincere in doppio a Melbourne dopo 25 anni. Per i due si tratta della prima vittoria a livello Slam. Kyrgios e Kokkinakis, non certo due specialisti in doppio, avevano cominciato il torneo grazie a una wild-card. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - Delirio a Melbourne, che dopo il trionfo di Ashleigh Barty nel singolare femminile vive una serata di gloria grazie a Nicke Thanasi, vincitori a sorpresa nel torneo di. Gli 'aussie' battono con il punteggio di 7-5, 6-4 i connazionali Matthew Ebden e Max Purcell. Una coppiaa torna così a vincere ina Melbourne dopo 25 anni. Per i due si tratta della prima vittoria a livello Slam., non certo due specialisti in, avevano cominciato il torneo grazie a una wild-card.

