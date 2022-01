Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Arrestato stalker di Raducanu 'Merita di essere amata' - TennisWorldit : Arrestato lo stalker di Emma Raducanu. Si era introdotto tre volte in casa - AriannaNardi : RT @Gazzetta_it: Arrestato lo stalker di Emma Raducanu: era entrato a casa sua tre volte - paoloigna1 : Molto bene #Raducanu - WimMensen : RT @Gazzetta_it: Arrestato lo stalker di Emma Raducanu: era entrato a casa sua tre volte -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Arrestato

poco dopo, Magar ha confessato di aver rubato la scarpa solo per avere un ricordo della Raducanu. Ritenuto colpevole dalla Corte di Bromley, conoscerà la sua condanna il mese prossimo. . mc/...Varie La polizia, halo stalker della campionessa inglese che si era introdotto per ben tre volte nella sua proprietà dove vive insieme ai suoi genitori. Come riportato dal Daily Mail, si tratta di un 35enne ...Emma Raducanu è stata vittima di uno stalker, che si è introdotto nella casa della tennista britannica a Londra per ben tre volte, rubando sempre degli oggetti. Come rivela il Daily Mail, l'uomo è sta ...TENNIS - L'uomo, un 35enne londinese sposato e disoccupato, sosteneva di essere innamorato della giovane tennista la cui popolarità era salita alle stelle dopo ...