Tendenze acconciature inverno 2022, sono in voga il weet look e la bubble ponytail di Chiara Ferragni (Di sabato 29 gennaio 2022) Ultimamente Chiara Ferragni ha realizzato una nuova acconciatura e questa può essere la giusta ispirazione per i prossimi mesi. In particolare l'imprenditrice digitale ha optato per una bubble ponytail davvero irresistibile. Tendenze acconciature inverno 2022 Chiara Ferragni si trova a Parigi per la settimana della moda. L'influencer in una serata ha sfoggiato una meravigliosa bubble ponytail dallo stile pop anni '90. Questa pettinatura fa venire in mente Emma Bunton ai tempi dele Spice Girls o qualche eroina dei manga giapponesi. L'acconciatura è molto facile da realizzare e inoltre è perfetta per ogni occasione. Quindi per prima cosa si deve lisciare la chioma con phon, piastra e un ...

