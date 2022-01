Tarquinia, tamponi antigenici gratuiti per gli studenti: ecco dove e quando (Di sabato 29 gennaio 2022) Tarquinia – Al fine di far fronte al disagio economico che dovranno sostenere le famiglie per l’effettuazione di tamponi finalizzati alla prosecuzione dell’attività didattica in presenza, ovvero al rientro a scuola dei propri figli, l’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha deciso di attivare un ulteriore servizio di pubblica utilità. Il Comune ha dato mandato alla propria società Tarquinia Multiservizi, che gestisce il servizio delle farmacie comunali, di garantire la gratuità dei test antigenici per la popolazione scolastica, presso la Farmacia comunale di Via Aldo Moro snc (Top 16). Pertanto, dal 27 gennaio c.a., i genitori degli alunni che, su richiesta dell’Istituto scolastico ed a seguito delle disposizioni dei dipartimenti di prevenzione dell’ASL, dovranno effettuare i tamponi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Al fine di far fronte al disagio economico che dovranno sostenere le famiglie per l’effettuazione difinalizzati alla prosecuzione dell’attività didattica in presenza, ovvero al rientro a scuola dei propri figli, l’Amministrazione Comunale diha deciso di attivare un ulteriore servizio di pubblica utilità. Il Comune ha dato mandato alla propria societàMultiservizi, che gestisce il servizio delle farmacie comunali, di garantire la gratuità dei testper la popolazione scolastica, presso la Farmacia comunale di Via Aldo Moro snc (Top 16). Pertanto, dal 27 gennaio c.a., i genitori degli alunni che, su richiesta dell’Istituto scolastico ed a seguito delle disposizioni dei dipartimenti di prevenzione dell’ASL, dovranno effettuare i...

