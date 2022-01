Tali e Quali, salta la finale del 29 gennaio 2022: quando andrà in onda? (Di sabato 29 gennaio 2022) Doveva essere la serata della finale di Tali e Quali, ma questo 29 gennaio 2022 sta vedendo una serie di inaspettati cambi in corsa nel palinesto di Rai 1 (e non è una novità, in questa settimana). A causa dell’elezione del Presidente della Repubblica (con la pantomima che è finalmente terminata con la ri-elezione di Sergio Mattarella, costretto dall’incapacità del Parlamento a rinviare il meritato ritiro a vita privata) il palinsesto delle reti televisive è cambiato e nel caso di Rai 1 abbiamo assistito alla cancellazione dei programmi del pomeriggio (La Vita in Diretta e L’Eredità) ma non solo: grandi cambi anche nella prima serata di questo sabato 29 gennaio 2022. Non andrà in onda la finale di Tali ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Doveva essere la serata delladi, ma questo 29sta vedendo una serie di inaspettati cambi in corsa nel palinesto di Rai 1 (e non è una novità, in questa settimana). A causa dell’elezione del Presidente della Repubblica (con la pantomima che è finalmente terminata con la ri-elezione di Sergio Mattarella, costretto dall’incapacità del Parlamento a rinviare il meritato ritiro a vita privata) il palinsesto delle reti televisive è cambiato e nel caso di Rai 1 abbiamo assistito alla cancellazione dei programmi del pomeriggio (La Vita in Diretta e L’Eredità) ma non solo: grandi cambi anche nella prima serata di questo sabato 29. Noninladi...

