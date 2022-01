Tali e Quali 2022, anticipazioni finale sabato 29 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, imitazioni e vincitore (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la vittoria di Gianfranco Lacchi, che ha interpretato Gianni Morandi, e ha sbaragliato durante la terza puntata, stasera torna l’appuntamento, l’ultimo, con Tali e Quali, lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti. Ma chi vincerà e si aggiudicherà il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2022’? E chi, dei concorrenti scelti accuratamente, è ancora in gara? Tali e Quali 2022, finale di sabato 29 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, le anticipazioni Questa sera, sabato 29 gennaio, è in programma su Rai 1, subito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la vittoria di Gianfranco Lacchi, che ha interpretato Gianni Morandi, e ha sbaragliato durante la terza puntata, stasera torna l’appuntamento, l’ultimo, con, lo show delsera condotto da Carlo Conti. Ma chi vincerà e si aggiudicherà il titolo di ‘Campione di’? E chi, deiscelti accuratamente, è ancora in gara?di29: chi, leQuesta sera,29, è in programma su Rai 1, subito ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in Tv: C'è Posta per Te e Tali e Quali - CorriereCitta : Tali e Quali 2022, anticipazioni finale sabato 29 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, imitazioni e vincitore… - Elisab_Cisterna : RT @DanieleMignardi: *Leonardo Pieraccioni* è il quarto giudice questa sera alla finalissima di *Tali e Quali* su @RaiUno in prima serata.… - MontiFrancy82 : #TalieQuali : su Rai 1 la finalissima dello show condotto da @CarContiRai @GioPanariello @LorettaGoggi… - MignardiDaniele : RT @DanieleMignardi: *Leonardo Pieraccioni* è il quarto giudice questa sera alla finalissima di *Tali e Quali* su @RaiUno in prima serata.… -