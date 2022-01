SuperEnalotto | l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 29 gennaio 2022

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il mese divolge verso la sua conclusione in compagnia dei concorsi del29si tiene l’ultimodel primo mese delcon il gioco che torna a mettere in palio il suo Jackpot succulento arrivato a valere ben 147 milioni e 500mila euro. Seguiche si svolge puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazionedi giornata in grado di riempire di oro i fortunati giocatori. Estrazioni: la storia del gioco che continua ad appassionare milioni di italiani Ilè un gioco a Jackpot progressivo che fa il suo debutto in Italia alla fine ...