Superbonus 110% rischio blocco comparto edile

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Freno a mano improvvisamente tirato. Ecco ciò che sarà per ile per ildell’edilizia la nuova disposizione contenuta nel decreto Sostegni-Ter già approvato dal Consiglio dei ministri, Si prevede, infatti, che il credito in fattura possa essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il credito. È una norma che va assolutamente cambiata». È l’allarme che lancia il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, dopo la novità normativa che ha messo in subbuglio tutto ildelle costruzioni, con le imprese edili artigiane impegnate su cantieri che ora rischiano di saltare. «Le imprese e le famiglie sono con le spalle al muro – afferma con forza Tilatti -. Il nostro “no” ad una ...

In questo senso infatti l'unica novità viene per il% che ha un trattamento di eccezione e prevede gli adempimenti aggiuntivi anche in caso di semplice detrazione fiscale. Stop alla ..."Freno a mano improvvisamente tirato. Ecco ciò che sarà per il% e per il comparto dell'edilizia la nuova disposizione contenuta nel decreto Sostegni - Ter già approvato dal Consiglio dei ministri. Si prevede, infatti, che il credito in fattura ...«Freno a mano improvvisamente tirato. Ecco ciò che sarà per il Superbonus 110% e per il comparto dell’edilizia la nuova disposizione contenuta nel decreto Sostegni-Ter già approvato dal Consiglio dei ...L’allarme arriva da Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria “Una scelta che, seppur condivisibile nell’ottica di contrasto alle possibili frodi, cambia nuovamente le regole del gioco a partita i ...