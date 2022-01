Sundance | l’inattesa vena antirazzista dell’horror soprannaturale

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 30 gennaio 2022) Anticipata di un giorno rispetto alla tradizione, e diffusa solo via Twitter venerdì pomeriggio, la premiazione di2022 è stata la conclusione, ma anche una metafora di quest’edizione del festival. Compressa, con un palinsesto meno strutturato (per via del passaggio dell’ultimo momento da un’edizione in presenza a una online), che non favoriva l’illusione di esperienza collettiva che gli organizzatori erano riusciti a creare l’anno scorso, nonostante le visioni fossero già in piattaforma. Come se, con la cancellazione delle proiezioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.