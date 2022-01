Südtirol-Legnago Salus | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Allo Stadio Druso di Bolzano arriva il, per un quasi testa-coda del Girone A. Ilinsegue il 16esimo successo stagionale per consolidare il primato e tenere a debita distanza il Padova, oggi impegnato contro la Pro Patria. Per il, a caccia di punti preziosi per uscire dalla zona playout, si prospetta una partita proibitiva, almeno sulla carta., valevole per la 24esima giornata, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa viaggiano a vele spiegate in testa al girone grazie ai 50 punti accumulati in 20 partite. Per i sudtirolesi deve ancora arrivare la prima sconfitta stagionale e nelle prime gare dell’anno hanno battuto a domicilio la Pergolettese per 2 a 0 e in casa la ...