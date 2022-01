Strappo nella famiglia Le Pen, Marion è “orientata a votare Zemmour” per l’Eliseo. L’ira di Marine (Di sabato 29 gennaio 2022) In vista delle elezioni presidenziali (10 aprile il primo turno, 24 aprile il ballottaggio), la destra francese è in fibrillazione per una rottura politica e familiare nella famiglia Le Pen. A scatenare le polemiche l’annuncio di Marion Marechal Le Pen, nipote di Marin Le Pen, candidata all’Eliseo del Rassemblement National. «La coerenza, la visione, la strategia vogliono dire che mi sto orientando verso Eric Zemmour, questo è certo. Ma c’è una questione familiare». L’annuncio di Marion Marechal Le Pen, rappresenta un nuovo Strappo nella già travagliata “saga” della famiglia Le Pen-Marechal. Un annuncio che zia Marine non ha gradito: «È difficile accettarlo perché l’ho cresciuta come una sorella. È brutale, violento, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) In vista delle elezioni presidenziali (10 aprile il primo turno, 24 aprile il ballottaggio), la destra francese è in fibrillazione per una rottura politica e familiareLe Pen. A scatenare le polemiche l’annuncio diMarechal Le Pen, nipote di Marin Le Pen, candidata aldel Rassemblement National. «La coerenza, la visione, la strategia vogliono dire che mi sto orientando verso Eric, questo è certo. Ma c’è una questione familiare». L’annuncio diMarechal Le Pen, rappresenta un nuovogià travagliata “saga” dellaLe Pen-Marechal. Un annuncio che zianon ha gradito: «È difficile accettarlo perché l’ho cresciuta come una sorella. È brutale, violento, ...

