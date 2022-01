Stella McCartney rifà il look a Minnie Mouse: la compagna di Topolino indossa i pantaloni – FOTO (Di sabato 29 gennaio 2022) Minnie Mouse si rifà il look: la celebre compagna di Topolino per la prima volta nella storia indossa i pantaloni. Non un paio qualsiasi. Ma un elegante tailleur blu firmato Stella McCartney. Il nuovo look è stato ideato dalla stilista britannica per celebrare i 30 anni dall’apertura di Disneyland Paris e a svelare la novità è stato proprio l’account Twitter del celebre parco a tema. Per l’occasione, quindi, Minnie, dirà addio al suo iconico vestito rosso a pois e accoglierà, appunto, un sobrio completo blu a pois neri. Resta però un simbolo iconico: il fiocco, rigorosamente in tinta con il tailleur. Secondo quanto rivela la BBC, Minnie debutterà con il completo blu a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)siil: la celebrediper la prima volta nella storia. Non un paio qualsiasi. Ma un elegante tailleur blu firmato. Il nuovoè stato ideato dalla stilista britannica per celebrare i 30 anni dall’apertura di Disneyland Paris e a svelare la novità è stato proprio l’account Twitter del celebre parco a tema. Per l’occasione, quindi,, dirà addio al suo iconico vestito rosso a pois e accoglierà, appunto, un sobrio completo blu a pois neri. Resta però un simbolo iconico: il fiocco, rigorosamente in tinta con il tailleur. Secondo quanto rivela la BBC,debutterà con il completo blu a ...

