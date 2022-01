Stella, l’amante di Alex e Delia, esce allo scoperto a Pomeriggio 5: ecco chi è e la verità sul loro rapporto (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Come già anticipato, il nuovo capitolo della soap opera che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si chiama “l’arrivo di Stella”. Lei sarebbe la donna con cui i due protagonisti pare abbiano avuto un rapporto a tre. Dopo essere stata menzionata sui social e da alcune riviste, la donna ha contattato la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 29 gennaio 2022) Come già anticipato, il nuovo capitolo della soap opera che vede protagonistiBelli,Duran e Soleil Sorge si chiama “l’arrivo di”. Lei sarebbe la donna con cui i due protagonisti pare abbiano avuto una tre. Dopo essere stata menzionata sui social e da alcune riviste, la donna ha contattato la L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

helma_marisa : @orsettiblue @mrsincoerenza Non credo,almeno dal racconto dell'amante storica Stella ieri a Pomeriggio,vuole solo i… - Carme69_B : RT @wilmington_girl: Nathaly e Delia non sanno fate altro che parlare male di Soleil. Tesoro,Stella,l'amante tua e di Alex,ci ha già confe… - GocciaNel : RT @wilmington_girl: Nathaly e Delia non sanno fate altro che parlare male di Soleil. Tesoro,Stella,l'amante tua e di Alex,ci ha già confe… - Tila54374179 : RT @wilmington_girl: Nathaly e Delia non sanno fate altro che parlare male di Soleil. Tesoro,Stella,l'amante tua e di Alex,ci ha già confe… - IliZ80561907 : RT @wilmington_girl: Nathaly e Delia non sanno fate altro che parlare male di Soleil. Tesoro,Stella,l'amante tua e di Alex,ci ha già confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella l’amante Stella, l’amante di Alex e Delia, esce allo scoperto a Pomeriggio 5: ecco chi è e la verità sul loro rapporto (VIDEO) Kontrokultura